Равшан Абдуллаев назначен заместителем министра юстиции

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Источник:http://kg.akipress.org/news:14...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-447216-ru.html
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11 сентября 2017, 19:21 Комментарии
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