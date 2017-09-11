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Крупный пожар в Григорьевском ущелье потушили спустя суткиКрупный пожар в Григорьевском ущелье потушили спустя суткиМахамаджан Иминов освобожден от должности заместителя министра юстицииМахамаджан Иминов освобожден от должности заместителя министра юстиции

Равшан Абдуллаев назначен заместителем министра юстиции

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447216-ru.html

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Равшан Абдуллаев назначен заместителем министра юстиции (фото)

11 сентября 2017, 19:21       Комментарии

Абдуллаев Равшан Бахтиярович назначен заместителем министра юстиции, сообщает 11 сентября пресс-служба Аппарата правительства.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков.

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