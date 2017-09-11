Ожидается неустойчивая погода после 20 сентября, - МЧС

11 сентября 2017, 19:14 Комментарии

В Бишкеке 11 сентября проведено аппаратное совещание под руководством министра ЧС Кубатбека Боронова, сообщает пресс-служба МЧС.

В совещании приняли участие начальники территориальных и подведомственных подразделений МЧС в режиме онлайн. В ходе совещания директор Агентства Гидрометеорологии при МЧС Зарылбек Итибаев рассказал об ожидаемых погодных условиях.

"Вторая декада сентября устойчивая - будут кратковременные дожди. Мы ожидаем неустойчивую погоду в третьей декаде сентября после 20 числа, в частности, в горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. В этой связи, есть угроза паводков. Завтра, 12 сентября ожидается дождь, сильный ветер. Объем воды на реках на сегодня стабильный", - сказал З.Итибаев.

В ходе совещания начальник Центра управления в кризисных ситуациях при МЧС КР Мухаммед Сваров рассказал о увеличении количества произошедших пожаров на открытых местностях - на пастбищах, предгорных районах в связи с погодными условиями.

В ходе совещание министр поручил начальникам управления МЧС усилить работу со службами Гражданской защиты по проведению превентивных мероприятий, повысить к реагированию органов управления, сил и средств служб Гражданской защиты в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, начальникам подведомственных подразделений усилить готовность сил и средств МЧС КР к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в осенне-зимний период, начать подготовительные мероприятие по переходу к осенне-зимнему периоду.