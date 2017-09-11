Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.04 $/гр (-0.39) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +25°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Махамаджан Иминов освобожден от должности заместителя министра юстицииМахамаджан Иминов освобожден от должности заместителя министра юстицииОжидается неустойчивая погода после 20 сентября, - МЧСОжидается неустойчивая погода после 20 сентября, - МЧС

Подземный переход на проспектах Манаса и Чуй принял своих первых пешеходов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366144_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447214-ru.html

Похожие новости

Первая группа паломников из Ошской области прибыли на родину

В подземном переходе на Чуй/Манаса продавцы останутся, как и прежде

Безработные беременные будут получать пособия. Комитет ЖК принял поправки

"Коалиция за демократию..." заявляет о нарушениях прав независимых наблюдателей главой ТИК Бишкека, К.Маматов ответил, что решение принимал не он один

Впервые триатлет из Кыргызстана принял участие на чемпионате мира Iron Man в США

11 сентября 2017, 19:17       Комментарии

Сегодня 11 сентября подземный переход на пересечении двух проспектов Манаса и Чуй принял своих первых пешеходов после того как он был реконструирован. В торжественной церемонии открытия принял участие мэр столицы Албек Ибраимов.
Отметим, данный подземный переход был построен в 1978 году. С тех пор в нем не проводился капитальный ремонт. Как отметили в муниципалитете, на сегодняшний день завершены практически все строительные работы. За исключением электрического зацепа, который будет поднимать инвалидные кресла. Его как сказал мэр установят в скором времени.
"К сожалению нам к открытию установить их не получилось, так как завод изготовитель не смог вовремя сделать. Но до 10 октября мы поставим. Кроме того, большая работа была проведена с наружи. Была проведена гидроизоляция чтобы сверху не текло и было сделано крепление несущих балок. Также здесь установлено стекло, это каленый триплекс",-сказал мэр.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум