Подземный переход на проспектах Манаса и Чуй принял своих первых пешеходов

11 сентября 2017, 19:17 Комментарии

Сегодня 11 сентября подземный переход на пересечении двух проспектов Манаса и Чуй принял своих первых пешеходов после того как он был реконструирован. В торжественной церемонии открытия принял участие мэр столицы Албек Ибраимов.

Отметим, данный подземный переход был построен в 1978 году. С тех пор в нем не проводился капитальный ремонт. Как отметили в муниципалитете, на сегодняшний день завершены практически все строительные работы. За исключением электрического зацепа, который будет поднимать инвалидные кресла. Его как сказал мэр установят в скором времени.

"К сожалению нам к открытию установить их не получилось, так как завод изготовитель не смог вовремя сделать. Но до 10 октября мы поставим. Кроме того, большая работа была проведена с наружи. Была проведена гидроизоляция чтобы сверху не текло и было сделано крепление несущих балок. Также здесь установлено стекло, это каленый триплекс",-сказал мэр.