Близнецы из Кыргызстана поразили жюри шоу "Танцы" на ТНТ — видео

11 сентября 2017, 18:55 Комментарии

В минувшее воскресенье вечером в телевизионном шоу-проекте "Танцы" на канале ТНТ показали выступление братьев-близнецов из Кыргызстана Омы и Эмира Асанбековых.

Танцоры являются создателями коллектива Hustle Twinz. Видео их выступления опубликовано на официальной странице телепроекта во "ВКонтакте".

На кастинге коллектив из КР представил танец в стиле хип-хоп. Члены жюри телешоу, в частности, известная певица Ольга Бузова пришли в восторг.

"Не знаю, что скажут другие, но вы такие клевые! Мне понравился ваш номер, вы - отражение друг друга. А в номере у вас как будто было соперничество", - заметила Бузова.

Певица попросила близнецов сымпровизировать танец под ее композицию "Мало половин", и они выполнили просьбу, удивив саму Бузову.

"Ребята, вы трогательные и очень смешные! Будьте с нами, вы в "Танцах"!" - заявила член жюри Татьяна Денисова.

Корреспонденту Sputnik Кыргызстан танцоры сообщили, что участвуют в телевизионном проекте с мая.

"Сначала был предкастинговый отбор. Оттуда мы прошли в отборочный тур "Кастинги в городах", телеверсию которого показали вчера вечером. Впереди следующий этап - выбор участников проекта", - отметили братья Асанбековы.

Близнецы занимаются танцами с 12 лет. Сегодня они учатся в Академии туризма.

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