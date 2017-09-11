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Близнецы из Кыргызстана поразили жюри шоу "Танцы" на ТНТ — видео

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447213-ru.html

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11 сентября 2017, 18:55       Комментарии

В минувшее воскресенье вечером в телевизионном шоу-проекте "Танцы" на канале ТНТ показали выступление братьев-близнецов из Кыргызстана Омы и Эмира Асанбековых.
Танцоры являются создателями коллектива Hustle Twinz. Видео их выступления опубликовано на официальной странице телепроекта во "ВКонтакте".
На кастинге коллектив из КР представил танец в стиле хип-хоп. Члены жюри телешоу, в частности, известная певица Ольга Бузова пришли в восторг.
"Не знаю, что скажут другие, но вы такие клевые! Мне понравился ваш номер, вы - отражение друг друга. А в номере у вас как будто было соперничество", - заметила Бузова.
Певица попросила близнецов сымпровизировать танец под ее композицию "Мало половин", и они выполнили просьбу, удивив саму Бузову.
"Ребята, вы трогательные и очень смешные! Будьте с нами, вы в "Танцах"!" - заявила член жюри Татьяна Денисова.
Корреспонденту Sputnik Кыргызстан танцоры сообщили, что участвуют в телевизионном проекте с мая.
"Сначала был предкастинговый отбор. Оттуда мы прошли в отборочный тур "Кастинги в городах", телеверсию которого показали вчера вечером. Впереди следующий этап - выбор участников проекта", - отметили братья Асанбековы.
Близнецы занимаются танцами с 12 лет. Сегодня они учатся в Академии туризма.
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