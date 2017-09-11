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Новости Кыргызстана

Омурбек Бабанов посетит каждый район страныОмурбек Бабанов посетит каждый район страныДень 11 Сентября: Трест, который лопнулДень 11 Сентября: Трест, который лопнул

Дожди и снег в горах — погода по Кыргызстану на 12 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447212-ru.html

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11 сентября 2017, 19:02       Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Во вторник, 12 сентября, в республике местами пройдут дожди, грозы, в высокогорной зоне выпадет снег, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, ожидается сильный западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
В Чуйской области ночью будет 11-13 градусов тепла, днем +21...+26.
В Таласской области ночная температура составит +6...+11, дневная - 22-26 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 11-16 градусов со знаком "плюс", днем +23...+28.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +19...+24.
В Нарынской области ночью +3...+8, днем воздух прогреется до 19-24 градусов выше нуля.
В Оше ночью 14-16 со знаком "плюс", днем +26...+28.
В Бишкеке ночью +13...+15, днем прогнозируется 26-28 градусов тепла.
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