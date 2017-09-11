Дожди и снег в горах — погода по Кыргызстану на 12 сентября

11 сентября 2017, 19:02 Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Во вторник, 12 сентября, в республике местами пройдут дожди, грозы, в высокогорной зоне выпадет снег, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, ожидается сильный западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В Чуйской области ночью будет 11-13 градусов тепла, днем +21...+26.

В Таласской области ночная температура составит +6...+11, дневная - 22-26 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 11-16 градусов со знаком "плюс", днем +23...+28.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +19...+24.

В Нарынской области ночью +3...+8, днем воздух прогреется до 19-24 градусов выше нуля.

В Оше ночью 14-16 со знаком "плюс", днем +26...+28.

В Бишкеке ночью +13...+15, днем прогнозируется 26-28 градусов тепла.

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