Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.04 $/гр (-0.39) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +25°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Школьники из Бишкека завоевали бронзу на олимпиаде мегаполисовШкольники из Бишкека завоевали бронзу на олимпиаде мегаполисовРавшан Абдуллаев назначен заместителем министра юстицииРавшан Абдуллаев назначен заместителем министра юстиции

Крупный пожар в Григорьевском ущелье потушили спустя сутки

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447211-ru.html

Похожие новости

Уже 20 часов бушует пожар в Григорьевском ущелье Иссык-Кульской области

Пожар в Григорьевском ущелье охватил почти 5 га земли

В ущелье Ала-Арча — пожар, огонь охватил склон горы

Чекисты пресекли крупную партию наркотиков, предназначенных для стран СНГ

Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид

11 сентября 2017, 19:22       Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Крупный пожар в Григорьевском ущелье Иссык-Кульской области потушен спустя сутки, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
Возгорание началось в минувшее воскресенье примерно в 15.00. К тушению пожара были привлечены свыше 60 человек, 43 из которых - сотрудники МЧС.
Огонь потушили в понедельник около 16.00. По предварительным данным, сгорело сухотравие на 4-5 гектарах земли.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум