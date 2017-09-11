Крупный пожар в Григорьевском ущелье потушили спустя сутки

11 сентября 2017, 19:22 Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Крупный пожар в Григорьевском ущелье Иссык-Кульской области потушен спустя сутки, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Возгорание началось в минувшее воскресенье примерно в 15.00. К тушению пожара были привлечены свыше 60 человек, 43 из которых - сотрудники МЧС.

Огонь потушили в понедельник около 16.00. По предварительным данным, сгорело сухотравие на 4-5 гектарах земли.

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