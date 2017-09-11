11 сентября 2017, 18:52 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов призвал госслужащих не бояться давления и выбрать путь перемен.

В ходе предвыборной программы "Путь вперед!" он обратился к чиновникам, врачам, учителям, работникам правоохранительной системы.

"Я знаю, на каждого из вас оказывается давление. Не бойтесь – пришло время перемен! Вас заставляют делать выбор, который вам чужд. Разве вы и дальше хотите жить, получая нищенскую зарплату, в поисках постоянного приработка? Я верю, что судьбу 15 октября будут решать врачи и учителя, которые будут голосовать за перемены", – сказал Омурбек Бабанов.

Он отметил, что сегодня у каждого кыргызстанца есть возможность выбрать: жить в бедной стране или войти в 10 быстроразвивающихся стран!

Изготовитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.

Заказчик: Кандидат на должность президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 11.09.2017 г. Тираж: 1.