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Омурбек Бабанов призвал госслужащих не бояться

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447210-ru.html

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11 сентября 2017, 18:52       Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов призвал госслужащих не бояться давления и выбрать путь перемен.
В ходе предвыборной программы "Путь вперед!" он обратился к чиновникам, врачам, учителям, работникам правоохранительной системы.
"Я знаю, на каждого из вас оказывается давление. Не бойтесь – пришло время перемен! Вас заставляют делать выбор, который вам чужд. Разве вы и дальше хотите жить, получая нищенскую зарплату, в поисках постоянного приработка? Я верю, что судьбу 15 октября будут решать врачи и учителя, которые будут голосовать за перемены", – сказал Омурбек Бабанов.
Он отметил, что сегодня у каждого кыргызстанца есть возможность выбрать: жить в бедной стране или войти в 10 быстроразвивающихся стран!
Изготовитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.
Заказчик: Кандидат на должность президента КР Бабанов О.Т.
Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 11.09.2017 г. Тираж: 1.

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