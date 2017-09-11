Омурбек Бабанов посетит каждый район страны

11 сентября 2017, 19:12 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов презентует свою предвыборную программу "Путь вперед!" в каждом районе Кыргызстана.

Жители всех регионов страны ждут встречи с кандидатом на главный пост страны, чтобы ознакомиться с его платформой и задать интересующие их вопросы.

Программа Омурбека Бабанова состоит из пяти исторических указов президента, которые он примет после избрания:

<ul> <li>"Новый стиль управления государством";</li> <li>"Новая экономика и социальная политика";</li> <li>"Страна без коррупции. Независимая судебная система";</li> <li>"Безопасная страна";</li> <li>"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие".</li> </ul> Изготовитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 11.09.2017 г. Тираж: 1.