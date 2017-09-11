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Омурбек Бабанов посетит каждый район страны

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447209-ru.html

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Омурбек Бабанов: Не бойтесь!

11 сентября 2017, 19:12       Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов презентует свою предвыборную программу "Путь вперед!" в каждом районе Кыргызстана.
Жители всех регионов страны ждут встречи с кандидатом на главный пост страны, чтобы ознакомиться с его платформой и задать интересующие их вопросы.
Программа Омурбека Бабанова состоит из пяти исторических указов президента, которые он примет после избрания:
<ul> <li>"Новый стиль управления государством";</li> <li>"Новая экономика и социальная политика";</li> <li>"Страна без коррупции. Независимая судебная система";</li> <li>"Безопасная страна";</li> <li>"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие".</li> </ul> Изготовитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.
Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.
Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 11.09.2017 г. Тираж: 1.

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