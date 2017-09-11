День 11 Сентября: Трест, который лопнул

11 сентября 2017, 19:00 Комментарии

В Кыргызстане началась агитационная кампания.

Внушающие доверия для инвестиций кандидаты потратили и еще потратят в предстоящие недели на агитаторов в 31 городах, 44 районах, 453 айыльных окмотах и свыше 2 тыс. сел от 5 до 20 тыс. сомов на одного агитатора. К этому надо добавить бонусы работникам штаба, рекламу в СМИ, фабрику троллей в социальных сетях и расходы на административные ресурсы.

Эти выборы, без сомнения, станут самыми непредсказуемыми и самыми дорогими. Кандидатам в президенты они обойдутся примерно до 10 млрд сомов. Поэтому даже трудно представить, на какие уловки идут кандидаты в фандрайзинге, но должности раздают налево и направо.

Сегодня предстоящим выборам было посвящено заседание Совета безопасности. Президент Атамбаев начал с того, что кворум есть, а спикер парламента Чыныбай Турсунбеков отпросился в командировку в Москву. Он ничего не сказал про отсутствие на заседании лидеров парламентских фракций "Онугуу-Прогресс" и "Ата Мекен".

Затем он остановился на теме о важности первого вопроса в повестке заседания Совета безопасности - подготовки к выборам (выступали вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев и глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова). Второй вопрос - это информация правительства. Интересно, что в повестке, розданной журналистам, значился только один вопрос - по подготовке к выборам.

Далее президент констатировал факт - шумиха вокруг выборов уже началась. При этом Атамбаев подчеркнул, что и на парламентских выборах отдельные телевизионные каналы уже в день выборов болтали, что таких грязных выборов еще не было. "Это решит народ", - сказал он о том, кто решит легитимность предстоящих выборов.

Наконец, президент попросил выступающих ограничиться 15 минутами вместо указанных 20 минут. Зилалиев пожелание президента и членов Совета безопасности понял и выступил чуть меньше 8 минут. Однако Шайлдабекова все же выступала 21 минуту 22 секунды. Кроме того, на третьей минуте своего выступления глава ЦИК неожиданно сменила язык выступления с государственного на официальный. Интересно, что в выступлениях Зилалиев оперировал данными на 8 сентября, а Шайлдабекова на 8 августа.

Самое интересное должно было быть впереди, однако Атамбаев сразу после окончания выступления предложил поговорить в открытую, то есть продолжить заседание без прессы. А поговорить было о чем - например, последние выборы в местный кенеш Кара-Суу...

У Торобаева тоже была удовлетворительная причина отсутствия на заседании Совета безопасности - в это время он проводил презентацию своей предвыборной программы "Новый курс развития 2023". Не путать с Новым курсом Бакиева от 2009 года и Новым курсом Рузвельта от 1933 года.

В брошюре Торобаева можно встретить удивительные, если говорить очень деликатно, вещи. Например, кандидат за 6 лет обещает сократить правительство на 3 министра и сократить число депутатов на 45 единиц. И это вместе с другими манипуляциями должно сэкономить бюджету ...428 миллиардов сомов. Ну, конечно, кандидат решил прикрыть свою слабую сторону и включить в брошюру 4 страницы программы "Сары Озон", подготовленную специально для Чуйской области.

Сама брошюра напоминает буклет НПО, выпущенной за счет гранта, то есть побольше дорогих и ненужных страниц, чтобы списать деньги. Поэтому на всю последнюю страницу в брошюре дается полезная информация, вроде телефонов МВД и скорой помощи.

Но это все мелочи, по сравнению с вероломством политиков: трест, который создали Торобаев и три политика - Мадумаров,Ташиев и Кельдибеков, лопнул. Вначале все шло хорошо, клиенты живо интересовались активами, тресту даже придумали название. Но двое решили поддержать кандидатуру Жээнбекова. Словом, лопнувший трест вогнал партию "Онугу-Прогресс" на местечковый уровень и бросил ее там.

Удивляться политическими кульбитами уже вообще не приходится - кандидат от партии "Кыргызстан" Канат Исаев, фракция которой входит в коалицию парламентского большинства, открыто перебежал в стан кандидата от оппозиционной фракции. И пытался уговорить Темира Сариева сделать то же самое. Там, в штабе оппозиции, перебежчика приняли с распростертыми объятиями, даже несмотря на уголовное дело - Канат Исаев обвиняется, кроме прочего, в продаже старейшей в стране детской библиотеки частнику-бизнесмену.