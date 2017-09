Сапар Исаков: Здания онкологического центра внутри напоминали концлагерь

11 сентября 2017, 18:29 Комментарии

Cегодня, 11 сентября, премьер-министр вместе в руководством Centerra Gold Inc. незапланированно посетил онкологический центр, где проходят ремонтные работы.

После подписания соглашения по защите окружающей среды и развитию инвестиций между правительством КР и компанией Сапар Исаков предложил посетить медучреждение и воочию убедиться насколько были востребованы средства, выделяемые Centerra Gold Inc.

По словам директора Наццентра онкологии Эрниса Тилекова, сейчас в зданиях идут внутренний и внешний ремонт, полностью заменены инженерные коммуникации. Территория вокруг комплекса будет оснащена видеонаблюдением и освещением, увеличится и количество коек для пациентов. С особой гордостью он отметил и модернизацию старейшего здания, который был построен еще в 60-х годах. Теперь в трехэтажном здании будет медицинский лифт, а раньше пациентов приходилось по лестницам буквально на руках носить.[

Премьер-министр, который уже посещал онкоцентр будучи главой аппарата, с удовлетворением отметил заметный прогресс. Он заверил журналистов в том, что отныне закрытых территорий нет будет.

"Я знаю что раньше руководство больницы не пускало СМИ в некоторые здания, потому что там внутри было, как в концлагере. Я хочу это открыто сказать , что теперь такого не будет. Мы для общественности покажем, как было в каждом здании и как стало", - сказал Исаков.

Он отметил, что до этого в комплексе проводился плановый ремонт, который, по мнению главы правительства, проходил на низком уровне.

"В детской онкологии делали более или менее хороший ремонт, поскольку президент выделил дополнительные средства. Но вы даже не представляете, что было сделано в других корпусах. Просто на это жалко было смотреть и у тех подрядных организаций, которые делали такой ремонт, нет никакой совести, потому что заработав столько денег, они ушли и оставили. Мы специально сделали фотографии (качества ремонта). Этих людей нужно привлекать к уголовной ответственности за то, что были съедены государственные деньги и практически ничего не было сделано. За это обидно. Поэтому мы хотим сделать этот ремонт показательно, чтобы общественность увидела, что впредь, если мы собираемся делать ремонт, то мы должны делать его именно таким или вообще не делать его, потому что жалко денег ", - отметил он.

Ранее для капитального ремонта онкологического центра по поручению президента было выделено 70 млн. сомов. Работы должны завершиться к 1 ноябрю. На приобретение современного оборудования для лечения онкозаболеваний компания Centerra Gold Inc. выделит 10 млн. долларов.