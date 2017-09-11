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Резидент "Жарайт сити" извинился за скандальное видео с нарушением ПДД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447204-ru.html

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42 тыс. граждан намерены проголосовать на выборах президента по месту жительства, а не прописки, - ЦИК

11 сентября 2017, 18:36       Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. В Бишкеке водитель передвигался по трассе задним ходом. Соответствующее видео опубликовано в Facebook.
На кадрах видно, что в салоне сидят четыре человека, включая того, кто ведет съемку. Среди них есть и резидент юмористического проекта "Жарайт сити" Ильгиз Куватбек.
В разговоре с корреспондентом Sputnik Кыргызстан Куватбек признал, что он действительно был одним из героев этого видео. По словам молодого человека, случай имел место на свадьбе его друга.
"Я сел в свободную машину, где были другие гости. Там я с ними и познакомился. Хочу извиниться перед всеми за то, что не смог убедить водителя не нарушать Правила дорожного движения. Я против подобного поведения, и в скетчах "Жарайт сити" мы тоже не раз это осуждали", - сказал Куватбек.
В милиции пока не прокомментировали данный факт.
Похожий инцидент произошел в середине июля. Тогда в ГУВД пояснили, что проезд по трассе задним ходом считается нарушением четвертой части статьи 225 ПДД "Выезд транспортного средства на встречную полосу движения". За это полагается штраф в тысячу сомов.
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