5 исторических указов Омурбека Бабанова

11 сентября 2017, 18:32 Комментарии

Предвыборная программа кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента.

Указ I "Новый стиль управления государством". Цель кандидата – создать реально работающий госаппарат.

"Государственный аппарат должен быть небольшим, мобильным, эффективным и понимающим тенденции ХХI века. Следующим шагом по достижению эффективного управления на местах является четкое разграничение полномочий между центром и органами местного самоуправления", – сказал Омурбек Бабанов.

Указ II. "Новая экономика и социальная политика" предусматривает ряд мер, направленных на ускоренное развитие экономики.

Существует 7 направлений, которые смогут развернуть экономику в сторону быстрого роста:

<li>Качественное образование и современная медицина;</li> <li>Туризм как локомотив экономики;</li> <li>Максимальные свободы инвесторам;</li> <li>Справедливая и простая налоговая система;</li> <li>Технологичное сельское хозяйство;</li> <li>Торговля международного уровня;</li> <li>Новая политика по отношению к мигрантам.</li> Целью данного указа является вхождение Кыргызстана в 10-ку быстро развивающихся стран за 6 лет.

"Наш целевой ориентир — двукратное увеличение благосостояния каждого кыргызстанца к 2023 году. Нам нужен рост ВВП не менее 12% в год, а не 3,8%, как сейчас. Только таким образом к 2023 году ВВП КР составит $13,6 млрд, или почти триллион сомов, что в 2,1 раза больше, чем сейчас. Роль власти – создать такую атмосферу, в которой люди способны реализовать свои мечты и амбиции. Максимальный запрет на бесконечные проверки бизнеса", – сказал Бабанов.

Указ III под названием "Страна без коррупции. Независимая судебная система", в первую очередь предлагает ввести наказание за коррупционные преступления 25 лет лишения свободы.

"Мы начнем с таможни. Обратите внимание, как коррупция в таможне влияет на снижение экспорта, из-за которой мы ежегодно теряем 350 миллионов долларов США (5% ВВП). Они воруют на миллионы, а наносят ущерб на миллиарды! Наша программа борьбы с коррупцией позволит увеличить поступления в бюджет. Это даст нам возможность увеличить зарплату чиновникам. Я верю, среди них есть честные чиновники, которые хотят перемен и у них появится возможность зарабатывать честным путем!" – сказал Бабанов.

Для этого необходимо провести судебную реформу. Суды должны быть реально независимы, не на бумаге, а по факту. Должна быть прозрачность решений, ответственность судей должна быть усилена.

"Коррупция уродует страну! Она лишает нас самой надежды на перемены к лучшему. Я считаю, что и мы можем искоренить коррупцию, для этого нужна лишь воля. У нас она есть! Мы избавимся от коррупции раз и навсегда!" – заявил кандидат в президенты.

Указ IV под названием "Безопасная страна" подразумевает обеспечение безопасности каждого гражданина. Проекты "Безопасный город", "Безопасна страна" должны быть реализованы.

Кандидат отметил, что государство должно обеспечить безопасность каждого гражданина, каждой семьи, их имущества и безопасность инвестиций.

"Мы построим эффективную, мобильную и современную армию! Защитники Родины будут обеспечены жильем и достойной зарплатой! Я обращаюсь ко всем служащим правоохранительных органов — от рядового до генерала милиции, всем милиционерам, всем сотрудникам Государственного комитета национальной безопасности, работникам органов прокуратуры! Наши реформы позволят вам получать достойную зарплату! Вы будете заниматься только своими прямыми обязанностями! Я никогда не буду использовать вас в политике!" – пообещал Омурбек Бабанов.

Указ V "Эффективная внешняя политика. Культурное наследие" подразумевает развитие дружеских отношений со всеми странами и развитие культуры Кыргызстана.

"Нам нужен мир не только в самом Кыргызстане, но и мир на наших границах, мир и стабильность в нашем огромном регионе. Мы и дальше будем проводить интеграционную политику в рамках ЕАЭС, ШОС, ОДКБ. Россия – не просто дружеский, но и наш стратегический партнер. Мы всегда были вместе и вместе мы будем покорять великие вершины. Мы должны развивать дружеские отношения со всеми нашими соседями — Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Китаем", – сказал кандидат.

Омурбек Бабанов отметил, что государство должно хранить культурное наследие, но в то же время оно должно применять все лучшие достижения других стран мира.

Изготовитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.

Заказчик: Кандидат на должность президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 11.09.2017 г. Тираж: 1.