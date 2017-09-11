Вклад кыргызских и узбекских поваров в народную дипломатию между народами

11 сентября 2017, 18:08 Комментарии

Ташкент, 11.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Кыргызские и узбекские повара вносят свою посильную лепту в дело дальнейшего укрепления народной дипломатии между двумя соседними и братскими народами. Об этом заявил сегодня председатель Ассоциации поваров Кыргызстана Шухрат Шарипов корреспонденту ИА "Кабар".

По его словам, благодаря мудрой и дальновидной политике лидеров Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и Узбекистана - Шавката Мирзиёева в настоящее время начались новая эра в двусторонних отношениях между двумя народами и государствами.

"В рамках первого международного фестиваля народной традиции "O"zbegim" с большим интресов наблюдали весь процесом приготовления "Мега-плова", который вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Мы рады за достижение наших узбекских коллег и желаем им дальнейших успехов в этом направлении и в целом в сфере кулинарии", подчеркнул он.

Говоря а дальнейших планах сотрудничества кыргызских и узбекских поваров, Ш.Шарипов отметил, что в августе этого года в городе Ош был организовпн фестиваль плова с участием коллег из Андижана. "Теперь в октябре в Андижане будет ответное меропритие, где кыргызские повара будут состязаться с узбексими коллегами в приготовлении плова", сказал он.

Кыргызская делегация Ассоциации поваров приняла также участие в презентации журнала Horace-Uzbekistan и гастрономической карты города Ташкента.