Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.04 $/гр (-0.39) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Омурбек Бабанов посетит каждый район страныОмурбек Бабанов посетит каждый район страныОтбирал деньги у кыргызстанок — УВД расследует серию грабежейОтбирал деньги у кыргызстанок — УВД расследует серию грабежей

Вклад кыргызских и узбекских поваров в народную дипломатию между народами

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/vklad-kyr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447201-ru.html

Похожие новости

ЦИК аккредитовала 106 международных наблюдателей на выборы президента

Сопредседатель узбекско-китайского межправкомитета награжден орденом "Дустлик" Узбекистана

Международная финансовая корпорация готова участвовать в проектах ГЧП

В Бишкеке пройдет международный форум, посвященный защите прав интеллектуальной собственности

Международный форум Омбудсменов завершил свою работу принятием Резолюции

11 сентября 2017, 18:08       Комментарии

Ташкент, 11.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Кыргызские и узбекские повара вносят свою посильную лепту в дело дальнейшего укрепления народной дипломатии между двумя соседними и братскими народами. Об этом заявил сегодня председатель Ассоциации поваров Кыргызстана Шухрат Шарипов корреспонденту ИА "Кабар".
По его словам, благодаря мудрой и дальновидной политике лидеров Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и Узбекистана - Шавката Мирзиёева в настоящее время начались новая эра в двусторонних отношениях между двумя народами и государствами.
"В рамках первого международного фестиваля народной традиции "O"zbegim" с большим интресов наблюдали весь процесом приготовления "Мега-плова", который вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Мы рады за достижение наших узбекских коллег и желаем им дальнейших успехов в этом направлении и в целом в сфере кулинарии", подчеркнул он.
Говоря а дальнейших планах сотрудничества кыргызских и узбекских поваров, Ш.Шарипов отметил, что в августе этого года в городе Ош был организовпн фестиваль плова с участием коллег из Андижана. "Теперь в октябре в Андижане будет ответное меропритие, где кыргызские повара будут состязаться с узбексими коллегами в приготовлении плова", сказал он.
Кыргызская делегация Ассоциации поваров приняла также участие в презентации журнала Horace-Uzbekistan и гастрономической карты города Ташкента.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум