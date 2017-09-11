Омурбек Бабанов посетит каждый район страны

11 сентября 2017, 18:21 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов презентует свою предвыборную программу "Путь вперед!" в каждом районе Кыргызстана.

Жители всех регионов страны ждут встречи с кандидатом на главный пост страны, чтобы ознакомиться с его платформой и задать интересующие их вопросы.

Программа Омурбека Бабанова состоит из пяти исторических указов президента, которые он примет после избрания:

"Новый стиль управления государством"

"Новая экономика и социальная политика"

"Страна без коррупции. Независимая судебная система"

"Безопасная страна"

"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"

Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 11.09.2017 г. Тираж: 1.