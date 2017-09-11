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Вклад кыргызских и узбекских поваров в народную дипломатию между народамиВклад кыргызских и узбекских поваров в народную дипломатию между народами

Омурбек Бабанов посетит каждый район страны

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447200-ru.html

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11 сентября 2017, 18:21       Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов презентует свою предвыборную программу "Путь вперед!" в каждом районе Кыргызстана.
Жители всех регионов страны ждут встречи с кандидатом на главный пост страны, чтобы ознакомиться с его платформой и задать интересующие их вопросы.
Программа Омурбека Бабанова состоит из пяти исторических указов президента, которые он примет после избрания:
"Новый стиль управления государством"
"Новая экономика и социальная политика"
"Страна без коррупции. Независимая судебная система"
"Безопасная страна"
"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"
Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.
Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.
Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 11.09.2017 г. Тираж: 1.

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