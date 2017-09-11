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"Коалиция за демократию..." заявляет о нарушениях прав независимых наблюдателей главой ТИК Бишкека, К.Маматов ответил, что решение принимал не он один

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447199-ru.html

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11 сентября 2017, 16:09       Комментарии

"Коалиция за демократию и гражданское общество" заявляет о нарушениях прав независимых наблюдателей в аккредитации со стороны председателя территориальной избирательной комиссии Бишкека Кайрата Маматова. Как сообщают в коалиции, К.Маматов адресовал организации письмо о необходимости предоставления ему нотариально заверенной копии устава.
"Данное требование основывается на личном толковании К.Маматовым норм избирательного законодательства. Ни в конституционном законе КР, ни в положении "О порядке деятельности, статусе и полномочиях общественных наблюдателей на выборах президента КР и депутатов ЖК КР" нет требования к некоммерческим организациям о предоставлении нотариально заверенной копии устава организации", - отмечают в коалиции и призывают Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов рассмотреть действие К.Маматова.
В свою очередь глава ТИК столицы сообщил АКИpress, что согласно части 1 статьи 10-1 конституционного закона о выборах президента Кыргызстана и депутатов Жогорку Кенеша, НКО вправе в порядке, установленном своим уставом, принять решение об участии в наблюдении за выборами и направлении своих общественных наблюдателей.
По словам К.Маматова, Бишкекская ТИК, руководствуясь законом "Об избирательных комиссиях по выборам и проведению референдумов КР", попросила 5 организаций, не только "Коалицию...", предоставить заверенную копию устава.
"Кроме того, ТИК - коллегиальный орган, решение принимал не я один, и на заседании присутствовал представитель коалиции, который видел, что решение принимала комиссия коллегиально, и оно законное", - отметил он.

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