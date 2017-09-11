Сегодня: маневры Ташиева, Атамбаев едет в Сочи, смертельные аварии

11 сентября 2017, 17:30 Комментарии

Понеслась. В Кыргызстане началась предвыборная агитация. Торобаев, Мадумаров, Ташиев и Келдибеков так и не определились, кто в их квартете главный, и не выдвинули единого кандидата в президенты. Они также отменили съезд новой партии, которую планировали создать путем слияния трех политических организаций. Четверка очень близка к окончательному развалу, такой финал ей, в общем-то, и предрекали.

По некоторым данным, Камчыбек Ташиев решил поддержать на президентских выборах кандидата от партии власти Сооронбая Жээнбекова. Возможно, уже в ближайшее время один из лидеров "Ата-Журта" официально откажется от дальнейшего участия в гонке. Сам Ташиев для комментариев пока недоступен, впрочем, в некотором замешательстве пребывают не только журналисты, но и теперь уже его бывшие соратники по квартету.

Совет безопасности и честные выборы. Сегодня под председательством президента Атамбаева, состоялось заседание Совбеза, на котором обсуждались вопросы подготовки и проведения к предстоящему голосованию по выборам главы государства. Перед ответственными руководителями поставлена задача организовать процесс таким образом, чтобы ни у кого не было и тени сомнения в результатах народного волеизъявления.

"Народ примет итоги выборов, если они пройдут чисто и открыто. Выборы должны пройти чисто", - подчеркнул Алмазбек Атамбаев. Как рассказала глава ЦИК, до 15 сентября будет представлен предварительный список граждан, имеющих право голоса. До 5 октября его сформируют окончательно и утвердят. Определены ответственные лица, которые должны обеспечить все избирательные участки страны электроэнергией, финансированием и надежной связью.

Атамбаев едет в Сочи. 14 сентября президент Кыргызстана отправится на Черноморское побережье, где проведет переговоры с Владимиром Путиным. Как нам сообщили собственные источники, в ходе встречи на высшем уровне главы государств затронут широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес.

По мнению экспертов, эта встреча имеет важное значение для более интенсивного развития экономических отношений. Кроме того, президенты Кыргызстана и России обсудят вопросы обеспечения региональной безопасности. Эта тема актуальна в свете быстро меняющейся обстановки на международной арене, нарастающей угрозы терроризма и обострением конфликта на Корейском полуострове.

Пять погибших. Два смертельных ДТП произошло на автодороге Бишкек - Ош. В Жайылском районе на 203-м километре трассы Бишке – Ош столкнулись автомобиль Honda Fit и грузовик Volvo. Спасатели извлекли из искореженной легковушки тела трех погибших. Правоохранители изучают обстоятельства аварии.

А сегодня ночью произошло еще одно ДТП на стратегической трассе. На 267-м километре, в Токтогульском районе автомобиль Volkswagen Golf вылетел с дороги и упал в реку. Погибли два пассажира, находившиеся в салоне, водитель с различными травмами госпитализирован в ближайшую территориальную больницу.

Пожар в Григорьевском ущелье. Сухотравье и кустарники на площади в пять гектаров горели на Иссык-Куле почти сутки. Быстрому распространению огня способствовала сухая погода и ветер, рассказали в МЧС. В операции по ликвидации очага возгорания были задействованы более 40 сотрудников чрезвычайного ведомства и несколько десятков жителей ближайших сел.

Сегодня к обеду пришла информация о том, что пожарным удалось локализовать очаг и дальнейшее распространение огня остановлено. В ближайшее время возгорание будет полностью ликвидировано. Напомним, Григорьевское ущелье пользуется большой популярностью у туристов, приезжающих на озеро Иссык-Куль.

Дыхание осени. Завтра на большей части территории республики ожидаются дожди с грозами. Не обойдут стороной осадки и столицу Кыргызстана. В столице воздух прогреется до +23...+25 градусов, а ночью температура воздуха снизится до +10...+12 градусов. Возможно усиление западного ветра, порывы которого могут достигать 14 метров в секунду.

Во вторник и среду осадки прекратятся, однако, по данным синоптиков, столбики термометров уже не будут подниматься выше 30 градусов. Осень постепенно вступает в свои права, к концу сентября в высокогорных районах ожидаются уже заморозки и первый снег. В третьей декаде месяца ожидается значительное увеличение количества осадков.