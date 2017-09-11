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Отбирал деньги у кыргызстанок — УВД расследует серию грабежей

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447196-ru.html

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Выпуск ценных бумаг за 8 месяцев пополнил бюджет Кыргызстана на более чем 10 млрд сомов – Минфин

11 сентября 2017, 17:46       Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. В Джалал-Абадской области милиция расследует серию грабежей на территории Ноокенского района, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе регионального УВД. © Фото / пресс-служба УВД Джалал-Абадской областиПодозреваемый в серии грабежей на территории Ноокенского района
Правоохранители задержали подозреваемого. Известно, что ранее он был судим.
Рано утром 4 сентября неизвестный напал на 25-летнюю девушку, отобрал у нее сотовый телефон и 9 тысяч сомов.
На следующий день в дом 35-летней женщины пробрался мужчина. Потерпевшая лишилась сотового телефона стоимостью 10 тысяч сомов.
Правоохранители завели уголовное дело. Подозреваемым оказался 39-летний житель одного из сел Ноокенского района, он водворен в СИЗО.
"Сейчас проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям. Не исключено, что он может быть замешан в серии подобных ограблений", - рассказали в пресс-службе.
Граждан, пострадавших от действий этого человека, просят звонить по телефону (03734) 5-00-59.
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