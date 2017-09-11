В день выборов по КР будет работать 500 групп техподдержки и 9 тыс 500 операторов – Догоев

11 сентября 2017, 17:13 Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В день голосования по всему Кыргызстану будет работать 500 групп технической поддержки и 9 тыс 500 операторов. Об этом агентству "Кабар" сообщил председатель Государственной регистрационной службы КР Дастан Догоев.

По его словам, в настоящее время эти 500 групп обучили и подготовили 186 специалистов.

"Все они проводят обучающие тренинги для операторов", - сказал он.

Кроме того, по словам глав ГРС, ведомством ведется работа по улучшению надежности и безопасности функционирования идентификации, проведено тестирование на избирательных участках, в частности по Чуйской области. Также система была апробирована на местных выборах 3 сентября в Кара-Сууйском районе, Тогуз-Торонском районе, Чаткале и в Токтогуле.

"Программа работала без каких-либо сбоев, все избиратели прошли идентификацию", - пояснил он.

Догоев также рассказал, что до 30 сентября граждане могут проверить себя в списках.

"Граждане могут проверить себя несколькими способами. Первое - это прийти на свой участок и посмотреть вывешенный список. Второе - через СМС. Надо отправить сообщение с идентификационным номером на 119, система автоматически даст ответ. Третий - позвонить в колл-центр на 119. И четвертый способ - через наш сайт ssshailoo.srs.kg", - добавил Догоев.

ГРС ввел идентификацию избирателя по лицу в случае, если программа не считает отпечатки его пальцев.

Председатель Государственной регистрационной службы рассказал и о мерах, предусмотренных в форс-мажорных обстоятельствах.

"В случае выхода из строя оборудования, предусмотрено резервное. В каждом участке будет находиться источник бесперебойного питания. Также предусмотрены все меры по обеспечению безопасности комплектов оборудования и самой системы", - отметил Дастан Догоев.

Напомним, что президентские выборы состоятся 15 октября 2017 года.