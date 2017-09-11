11 сентября 2017, 17:10 Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Кабар/. Школьники из Бишкека стали бронзовыми призерами Олимпиады мегаполисов в Москве, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По информации столичного Управления образования, 9 сентября 2017 года в Москве завершилась вторая олимпиада мегаполисов, в которой участвовали 36 команд школьников от 14 до 18 лет из 29 крупнейших городов и столиц мира.

5 учеников из 8 участников команды из города Бишкек стали бронзовыми призерами данной олимпиады. Бронзовые медали получили ученик ШГ №24 Баймырза уулу Адилет (химия), ученики АФМШЛ №61- Балыкин Никита (математика), Мухин Андрей (физика), Анарбеков Рыскельди (физика), Абдукаримов Байэль (информатика).

Школьники из Абу-Даби, Алматы, Астаны, Белграда, Берлина, Бишкека, Будапешта, Джакарты, Дюссельдорфа, Еревана, Лейпцига, Милана, Минска, Москвы, Нью-Дели, Китая, Пекина, Риги, Санкт-Петербурга, Софии, Таллина, Тель-Авива, Иерусалима, Хельсинки, Азербайджана, Армении состязались в знании математики, информатики, химии и физики.

В общекомандном зачете победителями стали сборные Москвы, Гонконга и Шанхая. На втором месте школьники из Санкт-Петербурга, Кракова, Минска, Софии, Белграда. Третье место поделили команды Стамбула, Джакарты, Алматы, Будапешта, Загреба, Чэнду, Баку, Лейпцига, Риги и Астаны.

Участники из крупных городов и столиц мира состязались в двух турах по физике, химии, математике и информатике. Каждую сборную представляли восемь школьников, по два в каждом предмете. Итоги подводили в личном и командном зачетах.

Задания Олимпиады составлены руководителями российских команд, имеющих опыт участия в международных олимпиадах. Задания соответствовали уровню и формату традиционной международной олимпиады. Состав жюри состоял из представителей профессорско-преподавательского состава из крупнейших университетов городов Москва, Астана, Южной Кореи и Бразилии.

Организаторы подготовили и обширную культурную программу. Школьники приняли участие в городском квесте-прогулке по Москве, познакомились с историей и культурным наследием России и ее столицы, посетили музеи, выставки, совершили прогулку на теплоходе по Москве-реке и приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города.

Все расходы по организации и проведению олимпиады были предусмотрены из бюджета города Бишкек/