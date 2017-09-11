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Жапаров: Судите без меня, все равно с моим мнением никто не считается

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366136_ja...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447193-ru.html

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11 сентября 2017, 17:02       Комментарии

Сегодня, 11 сентября, продолжается судебный процесс по делу Садыра Жапарова. В этот раз подсудимый заявил о том, чтобы он не присутствовал на заседаниях, так как не видит в этом смысла.
Жапаров отметил, что его ходатайства судья постоянно оставляет без удовлетворения. И поэтому присутствовать ему на процессе бессмысленно. К тому же это позволит сэкономить государственный бензин, ведь его не будут просто так возить. После чего Жапаров попросил продолжать заседания без него.
Однако данное ходатайство судья не поддержал, пояснив, что в законе четко прописано, при каких условиях процесс может проходить без подсудимого. И этот случай к таковым не относится, отметил служитель Фемиды.
В итоге в удовлетворении ходатайства было отказано.

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