Безработные беременные будут получать пособия. Комитет ЖК принял поправки

11 сентября 2017, 17:13 Комментарии

Сегодня, 11 сентября, комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша в третьем чтении рассмотрел поправки в Закон "О содействии занятости населения".

Изменения вносятся в целях повышения эффективности мер содействия занятости населения и предполагают определение норм назначения пособия по безработице.

Как уточняется, трудоспособные граждане, ищущие работу, могут быть как зарегистрированные, так и не зарегистрированные в службе занятости населения. Официальные безработные - это зарегистрированные в органах государственной службы занятости населения, желающие найти подходящую работу и готовые приступить к ней.

Согласно изменениям, пособие по безработице выплачивается гражданину, признанному в установленном порядке официальным безработным, при наличии непрерывного страхового стажа не менее 12 месяцев за последние 3 года перед обращением в уполномоченные государственные органы. Также он должен предоставить выписки из личного страхового счета, подтверждающие отчисления страховых взносов в Социальный фонд, который определяет нормы назначения пособия по безработице.

Женщины, признанные официальными безработными в период беременности имеют право на получение пособия по беременности и родам, из средств республиканского бюджета.

По итогам обсуждения, депутаты комитета поддержали данный законопроект.