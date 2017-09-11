Олимпиада мегаполисов: бишкекские школьники стали бронзовыми призерами

11 сентября 2017, 17:16 Комментарии

9 сентября в Москве завершилась вторая олимпиада мегаполисов, в которой участвовали 36 команд школьников от 14 до 18 лет из 29 крупнейших городов и столиц мира. Об этом сообщили в Управлении образования г. Бишкек.

Школьники из Абу-Даби, Алматы, Астаны, Белграда, Берлина, Бишкека, Будапешта, Джакарты, Дюссельдорфа, Еревана, Лейпцига, Милана, Минска, Москвы, Нью-Дели, Китая, Пекина, Риги, Санкт-Петербурга, Софии, Таллина, Тель-Авива, Иерусалима, Хельсинки, Азербайджана, Армении состязались в знании математики, информатики, химии и физики.

В итоге 5 учеников из 8 участников бишкекской команды стали бронзовыми призерами данной олимпиады. Бронзовые медали получили ученик ШГ №24 Баймырза уулу Адилет (химия), ученики АФМШЛ №61- Балыкин Никита (математика), Мухин Андрей (физика), Анарбеков Рыскельди (физика), Абдукаримов Байэль (информатика).

В общекомандном зачете победителями стали сборные Москвы, Гонконга и Шанхая. На втором месте школьники из Санкт-Петербурга, Кракова, Минска, Софии, Белграда. Третье место поделили команды Стамбула, Джакарты, Алматы, Будапешта, Загреба, Чэнду, Баку, Лейпцига, Риги и Астаны.

Задания соответствовали уровню и формату традиционной международной олимпиады. Состав жюри состоял из представителей профессорско-преподавательского состава из крупнейших университетов городов Москва, Астана, Южной Кореи и Бразилии.

Организаторы подготовили и обширную культурную программу. Школьники приняли участие в городском квесте-прогулке по Москве, познакомились с историей и культурным наследием России и ее столицы, посетили музеи, выставки, совершили прогулку на теплоходе по Москве-реке и приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города.

Все расходы по организации и проведению олимпиады были предусмотрены из бюджета города Бишкек.