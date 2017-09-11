Триллер "Семь сестер" лидирует в бишкекском прокате по итогам выходных

11 сентября 2017, 17:09 Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Фильм режиссера Томми Виркола "Тайна семи сестер", по данным сети "Синематика", был наиболее востребованным в кинотеатрах Бишкека во вторые выходные сентября.

По сюжету в далеком будущем главной проблемой Земли становится перенаселение. Всем супружеским парам разрешено иметь только одного ребенка, но, когда у одной из них рождается семь девочек-близняшек, родители решают спасти всех. Малышкам дают имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях - каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает...

Кстати, у критиков лента восторга не вызвала: кто-то остался недоволен актерской игрой, кто-то заявил о слабости сюжета. Однако на количество проданных билетов это никак не влияет.

На втором месте в бишкекском прокате стоит фильм "В гостях у Элис". Его главная героиня - мать-одиночка из Лос-Анджелеса, чья жизнь резко меняется, когда она разрешает трем парням пожить в ее доме.

Это приятная комедия, которую украшают неплохие актеры, но портит "рыхлость" сценария. Однако в картине есть любовь и искренние эмоции - классические "атрибуты" романтичной голливудской ленты, что и объясняет ее успех.

Фильм Эдгара Райта "Малыш на драйве" в прошедшие выходные занял третью строчку по количеству просмотров.

Это хорошее кино с прекрасными саундтреками, сильной операторской работой и качественной актерской игрой. Главный герой по прозвищу Малыш работает перевозчиком в экстренных ситуациях: отвозит бандитов в их убежище после ограбления банков и помогает другим плохим парням сделать ноги с места преступления. А еще Малыш слушает хорошую музыку, ибо только это позволяет ему приглушить сильный звон в ушах, от которого он страдает на протяжении всей жизни.

На следующем месте по числу проданных билетов - комедийный боевик "Телохранитель киллера". Веселое, немного чернушное кино, рассказывающее о чудаковатом секьюрити и о том, кому он должен спасти жизнь. Миссия эта становится практически невыполнимой, поскольку каждые пять минут убийцы прикладывают максимум усилий для того, чтобы дни главных героев были сочтены.

В детском репертуаре лидирующую позицию занимает мультфильм "Реальная белка - 2", а на второй строчке находится картина "Дозор Джунглей".

В продолжении успешной анимационной ленты "Реальная белка" полюбившийся зрителям зверек по имени Злюк столкнется с неприятным и злобным мэром Оуктона, который решил построить на месте зеленого парка опасный парк развлечений. Злюк и другие животные объединяются, чтобы спасти свой дом и победить мэра.

В "Дозоре джунглей" на страже родного леса стоит пингвин Морис со своей замечательной разномастной командой. Морис, правда, уверен, что он вовсе не антарктическая птица, а настоящий герой, в котором так нуждаются джунгли. До поры до времени ему и его отряду действительно удается защищать родные края от возможных угроз, но вскоре им предстоит встретиться с настоящим врагом - на подходе армия злобных бабуинов под предводительством коварной коалы.

Противостояние животных с человеческими качествами наблюдать весьма занятно, а хорошая музыка и потрясающая анимация только добавляют плюсов картине.

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