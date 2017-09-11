Убийство мужчины на мосту в Бишкеке — в милиции рассказали подробности

11 сентября 2017, 17:09 Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Появились подробности убийства мужчины на мосту в районе Ошского рынка, сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

8 сентября примерно в 19.00 на пересечении улиц Токтогула и Кулиева погиб мужчина, упавший в реку с моста.

"Свидетель сообщил, что неизвестный мужчина примерно 35 лет ударил кулаком другого, а затем столкнул его с моста", - рассказали в пресс-службе.

По факту завели уголовное дело. Подозреваемого задержали - им оказался 27-летний уроженец Джалал-Абадской области. Сейчас он находится в СИЗО.

Погибшему было 33 года, он тоже был уроженцем Джалал-Абадской области.

Следствие продолжается.

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