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Убийство мужчины на мосту в Бишкеке — в милиции рассказали подробности

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447188-ru.html

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11 сентября 2017, 17:09       Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Появились подробности убийства мужчины на мосту в районе Ошского рынка, сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
8 сентября примерно в 19.00 на пересечении улиц Токтогула и Кулиева погиб мужчина, упавший в реку с моста.
"Свидетель сообщил, что неизвестный мужчина примерно 35 лет ударил кулаком другого, а затем столкнул его с моста", - рассказали в пресс-службе.
По факту завели уголовное дело. Подозреваемого задержали - им оказался 27-летний уроженец Джалал-Абадской области. Сейчас он находится в СИЗО.
Погибшему было 33 года, он тоже был уроженцем Джалал-Абадской области.
Следствие продолжается.
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