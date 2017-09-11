Раньше некоторые здания Наццентра онкологии изнутри были как в концлагере — Исаков

11 сентября 2017, 17:00 Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков показал главному исполнительному лицу компании Центерра Скотту Пери как идет ремонт в Национальном центре онкологии и гематологии.

Отметим, сегодня Кыргызстан и Центерра Голд Инк. подписали стратегическое соглашение по улучшению экологических условий проекта "Кумтор". Также компания Центерра выделит 10 млн долларов на закупку необходимого оборудования для Наццентра. По окончанию церемонии подписания глава кабмина предложил главному исполнительному лицу компании Центерра Скотту Пери посетить вместе с ним онкоцентр Кыргызстана, где проводится большой ремонт.

Как отметил глава кабмина, в Наццентре все изменилось. Практически заменено все - трубы, электрические провода. Все, что под землей лежит, все заменено. На эти работы ушло больше всего денежных средств. Теперь в больнице делается наружный и внутренний ремонт.

"Ранее руководство больницы не впускало журналистов в некоторые здания, потому что там внутри было как в концлагере. Я об этом хочу открыто сообщить, теперь в больнице будет видеонаблюдение, наружное освещение", - сказал Исаков.

Кроме этого, премьер сообщил, что в новом Национальном центре онкологии и гематологии будут внедрены новые технологии, врачи будут ходить с планшетами и вносить туда информацию о больном в его историю болезни.

"Эта больница будет экспериментальной в рамках проекта "Таза коом". Раз уж мы вкладываем столько средств, то мы должны образцово показать всем больницам республики, что нужно строить больницу именно таким образом", - сказал Исаков.

По его словам, ежегодно в Кыргызстане от онкологических заболеваний умирает около 18 тыс человек. "Мы должны резко переломить эту ситуацию. И поэтому я специально привез сюда Скотта Пери, чтобы он своими глазами увидел ситуацию, потому что компания Центерра в ближайшее время выделит 10 млн долларов, чтобы мы закупили всю необходимую аппаратуру", - отметил он.

Кроме этого, глава кабмина отметил, что перед правительством также стоит задача снизить смертность граждан с больным сердцем. "Мы должны переломить эту ситуации. В мире она доведена до одного процента, и мы должны идти к этому", - подчеркнул Исаков.

Премьер отметил, что строительство Наццентра онкологии должно быть завершено к ноябрю текущего года.