Официальная численность постоянного населения Бишкека превысит 1 млн человек в 2020 году, - обзор

11 сентября 2017, 16:47 Комментарии

В ближайшем будущем численность населения Кыргызтана может варьироваться от 9,2 до 7,3 млн человек. Об этом говорится в аналитическом обзоре по демографической ситуации в стране.

Анализ был подготовлен по инициативе Национального института стратегических исследований КР (НИСИ) и Фондом ООН в области народонаселения в КР. Анализ подготовлен группой национальных экспертов совместно с международным экспертом А.Авдеевым.

Как сообщает пресс-служба НИСИ, несмотря на увеличение численности населения, Кыргызстан будет оставаться самым малонаселенным государством в Центральной Азии и различия в численности населения между ним и его ближайшими соседями в будущем будет только увеличиваться.

"Прогноз для населения регионов показывает, что в связи с географическими особенностями Кыргызстана в ближайшие годы продолжится перераспределение населения в пользу города Бишкек и его пригородов. По среднему варианту ожидается, что официальная численность постоянного населения Бишкека превысит 1 млн человек в 2020 году. Также повысится численность населения Жалал-Абадской и Ошской областей.

При этом отмечается, что наиболее густонаселенные районы отличаются и наибольшим

приростом населения. В густонаселенных районах также сосредоточены основные сельхозугодья, которые будут сокращаться по мере роста населения в этих районах, что в свою очередь приведет к проблемам продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

По оценке НИСИ, на 1 января 2016 года плотность населения составляет около 30 человек на 1 квадратный километр. Но если принять во внимание особенности рельефа страны, где 40% территории приходится на высокогорные районы, более 2,5 тыс. метров над уровнем моря, из которых 6% сверхвысокие горы, то средняя плотность населения на территории комфортного проживания (возвышенности и низкие горы с высотой менее 1,5 тыс. м, включая водные поверхности) составит около 85 человек на квадратный километр.

"Если же исключить из расчета все горы (территории выше 750 метров над уровнем моря), то плотность населения увеличится до 250 человек на квадратный километр, что близко к плотности Великобритании и чуть больше, чем плотность населения Германии (230 человек на квадратный километр) или Италии (200 человек на квадратный километр).

Наименее комфортными для проживания являются самые большие по площади, но и самые высокогорные Нарынская и Иссык-Кульская области практически 2/3 площади которых расположены на высоте более 2,5 тыс. метров над уровнем моря. Но учитывая то, что около 6 тыс. квадратных километров на высоте 1,6 тыс. метров над уровнем моря в Иссык-Кульской области занимает акватория озера Иссык-Куль, то жизненное пространство этой области оказывается самым маленьким", - говорится в сообщении.