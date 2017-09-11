Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.04 $/гр (-0.39) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Хилари Клинтон не намерена снова баллотироваться в президенты СШАХилари Клинтон не намерена снова баллотироваться в президенты СШАКем из кандидатов в президенты КР чаще всего интересуются в Google: статистикаКем из кандидатов в президенты КР чаще всего интересуются в Google: статистика

Министерство здравоохранения за год выдало почти 800 лицензий

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366131_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447185-ru.html

Похожие новости

Комитет ЖК поддержал поправки в закон о лицензиях

Минэкономики планирует выдавать электронные лицензии

Министерство экономики намерено отменить платные лицензии. Есть исключения

Депутат напомнил министру здравоохранения о частных клиниках на базаре

Комитет ЖК одобрил продление поддержки грантовых проектов в здравоохранении

11 сентября 2017, 16:20       Комментарии

По линии Министерства здравоохранения за 2016 год выдано 792 лицензии. Об этом сегодня, 11 сентября, сказал министр экономики Артем Новиков на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.
Отметим, сегодня комитет обсуждает внесение изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере лицензионно- разрешительной системы.
Отвечая на вопросы депутатов, министр отметил, что выдано 792 лицензии по линии Минздрава, однако ему неизвестно, сколько медицинских центров в стране лицензированы. Контроль за выдачей лицензий и разрешительных документов осуществляют сами профильные госорганы, в данном случае Минздрав, однако общего госконтроля как такового нет.
Предлагаемые изменения вводят нормативы и механизм контроля выдачи лицензий со стороны государства.
Как сообщается, в действующем законе прописаны основополагающие принципы лицензирования: порядок лицензионного контроля и ведения реестров; меры воздействия за нарушение лицензионных требований и сокращено количество лицензируемых видов деятельности. Но несмотря на это, процесс оптимизации системы лицензирования еще не завершен.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум