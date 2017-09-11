Министерство здравоохранения за год выдало почти 800 лицензий

11 сентября 2017, 16:20 Комментарии

По линии Министерства здравоохранения за 2016 год выдано 792 лицензии. Об этом сегодня, 11 сентября, сказал министр экономики Артем Новиков на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

Отметим, сегодня комитет обсуждает внесение изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере лицензионно- разрешительной системы.

Отвечая на вопросы депутатов, министр отметил, что выдано 792 лицензии по линии Минздрава, однако ему неизвестно, сколько медицинских центров в стране лицензированы. Контроль за выдачей лицензий и разрешительных документов осуществляют сами профильные госорганы, в данном случае Минздрав, однако общего госконтроля как такового нет.

Предлагаемые изменения вводят нормативы и механизм контроля выдачи лицензий со стороны государства.

Как сообщается, в действующем законе прописаны основополагающие принципы лицензирования: порядок лицензионного контроля и ведения реестров; меры воздействия за нарушение лицензионных требований и сокращено количество лицензируемых видов деятельности. Но несмотря на это, процесс оптимизации системы лицензирования еще не завершен.