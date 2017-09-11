Линейный ускоритель для онкоцентра приобретут на средства от Centerra

11 сентября 2017, 16:27 Комментарии

Линейный ускоритель для лечения онкологических заболеваний Минздрав купит на средства, которые выделит компания "Центерра Голд Инк.". Об этом сегодня, 11 сентября, журналистам сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

Ранее премьер-министр Сапар Исаков сообщил, что канадская компания в рамках новых договоренностей выделит 10 миллионов долларов на закупку самого современного оборудования для онкологического центра.

По словам главы Минздрава, на эти средства центр закупит и линейный ускоритель. Министр признался, что о выделении средств они узнали только вчера, и поэтому пока план приобретения дорогостоящего оборудования не доработан.

"Линейный ускоритель будет заказан. Это штучный товар и только с момента подписания соглашения и оплаты компания-производитель начнет изготавливать его. К приезду оборудования мы должны подготовить место. Сейчас идет полная реконструкция и ему отвели отдельное место, но от модели и установки будет зависеть дальнейший ход реконструкции этого здания", - сказал он.

Министр добавил, что ведомство обратится только к крупнейшей и проверенной компании-изготовителю, а их в мире всего несколько. В Кыргызстане есть специалисты по ядерной медицине, которые смогут работать с этим ускорителем. Если "Центерра Голд Инк." выделит средства без задержек, то кыргызская сторона сможет заказать оборудование уже до конца этого года.

Напомним, последние несколько лет онкоцентр нуждался в новом линейном ускорителе. Этот аппарат позволяет делать радиохирургические манипуляции на точечном уровне и лечит только пораженные участки, не задевая здоровые клетки. В среднем он стоит около $3,5 млн, которые государство не могло выделить. В прошлом году фонд "Помогать легко" начал кампанию "Один доллар за жизнь" по сбору средств на покупку этого аппарата и в течение года собрал более 4 млн сомов. Но позже фонд сменил стратегию и намеревался купить ускоритель уже за счет иностранного инвестора, а собранные для покупки средства направить на обслуживание аппарата.