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Упавший с моста на Ошском рынке оказался уроженцем Джалал-Абадской области

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366133_yp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447183-ru.html

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11 сентября 2017, 16:34       Комментарии

Столичное ГУВД установило личность мужчины, погибшего в русле реки Ала-Арча на территории Ошского рынка. По данным правоохранителей, им является 33-летний уроженец Джалал-Абадской области гражданин М.Н.
Кроме того, установлена личность задержанного по подозрению в убийстве. Им оказался 27-летний гражданин Ж.Ж., также уроженец Джалал-Абадской области.
Напомним, по сообщению свидетелей инцидента, между мужчинами возникла ссора, в результате которой задержанный ударил кулаком и толкнул с моста собутыльника. В итоге от полученных травм мужчина скончался на месте.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 97 ("Убийство") УК КР. В ГУВД отметили, что в настоящее время задержанный по подозрению в преступлении находится в СИЗО №1. Следствие продолжается.

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