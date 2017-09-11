Упавший с моста на Ошском рынке оказался уроженцем Джалал-Абадской области

11 сентября 2017, 16:34 Комментарии

Столичное ГУВД установило личность мужчины, погибшего в русле реки Ала-Арча на территории Ошского рынка. По данным правоохранителей, им является 33-летний уроженец Джалал-Абадской области гражданин М.Н.

Кроме того, установлена личность задержанного по подозрению в убийстве. Им оказался 27-летний гражданин Ж.Ж., также уроженец Джалал-Абадской области.

Напомним, по сообщению свидетелей инцидента, между мужчинами возникла ссора, в результате которой задержанный ударил кулаком и толкнул с моста собутыльника. В итоге от полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 97 ("Убийство") УК КР. В ГУВД отметили, что в настоящее время задержанный по подозрению в преступлении находится в СИЗО №1. Следствие продолжается.