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Комитет ЖК поддержал поправки в закон о лицензиях

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366132_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447182-ru.html

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11 сентября 2017, 16:44       Комментарии

Сегодня, 11 сентября, на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша депутаты обсудили внесение изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере лицензионно–разрешительной системы.
Основными изменениями в законопроекте является то, что выдача лицензий будет бесплатной. Однако это не коснется сферы ограниченных природных ресурсов - оплата за разрешение на их разработку останется. Также придется платить за лицензии на производство и обороту этилового спирта и алкогольной продукции, на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам, на совершение банковских операций и осуществление страховой деятельности.
Как уточняется, предлагается сократить число лицензируемых видов деятельности с 66 до 62, разрешений - с 33 до 26, ввести автоматизированную информационную систему выдачи лицензий и разрешений в электронном виде в режиме онлайн.
В настоящее время в законе нет разделения видов деятельности на работы, услуги, действия и операции, на предлицензионные и постлицензионные требования к видам деятельности, а также недостаточно регламентированы меры воздействия к лицензиату.
В связи с чем предлагается разделить лицензируемые виды деятельности на подвиды деятельности, работы, услуги, действия и операции с введением приложений к лицензиям, что позволит соискателям осуществлять деятельность по отдельным работам, услугам и облегчит условия получения лицензий и приложений к ним.
Отметим, лицензия выдается на деятельность, а разрешение - на отдельный вид действий в процессе деятельности (имеют разовый характер), в связи с чем существуют различия между ними при их выдаче, проведении контроля, а также при переоформлении, по основаниям отказа в выдаче и т.д.
После обсуждения депутаты комитета одобрили данный законопроект и направили на рассмотрение в палату.

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