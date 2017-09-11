Комитет ЖК поддержал поправки в закон о лицензиях

11 сентября 2017, 16:44 Комментарии

Сегодня, 11 сентября, на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша депутаты обсудили внесение изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере лицензионно–разрешительной системы.

Основными изменениями в законопроекте является то, что выдача лицензий будет бесплатной. Однако это не коснется сферы ограниченных природных ресурсов - оплата за разрешение на их разработку останется. Также придется платить за лицензии на производство и обороту этилового спирта и алкогольной продукции, на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам, на совершение банковских операций и осуществление страховой деятельности.

Как уточняется, предлагается сократить число лицензируемых видов деятельности с 66 до 62, разрешений - с 33 до 26, ввести автоматизированную информационную систему выдачи лицензий и разрешений в электронном виде в режиме онлайн.

В настоящее время в законе нет разделения видов деятельности на работы, услуги, действия и операции, на предлицензионные и постлицензионные требования к видам деятельности, а также недостаточно регламентированы меры воздействия к лицензиату.

В связи с чем предлагается разделить лицензируемые виды деятельности на подвиды деятельности, работы, услуги, действия и операции с введением приложений к лицензиям, что позволит соискателям осуществлять деятельность по отдельным работам, услугам и облегчит условия получения лицензий и приложений к ним.

Отметим, лицензия выдается на деятельность, а разрешение - на отдельный вид действий в процессе деятельности (имеют разовый характер), в связи с чем существуют различия между ними при их выдаче, проведении контроля, а также при переоформлении, по основаниям отказа в выдаче и т.д.

После обсуждения депутаты комитета одобрили данный законопроект и направили на рассмотрение в палату.