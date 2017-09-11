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Дети выстроились в живой коридор и избивали друг друга. МВД разбирается

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447181-ru.html

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11 сентября 2017, 16:38       Комментарии

В Сети появилось видео, запечатлевшее детей, которые выстроились в живой коридор (в два ряда) и наносили удары другим ребятам, пробегающим между ними.
На кадрах запечатлены около 20 подростков. Некоторые из них после испытания "живым коридором" падают.
Пока неизвестно, где и когда было снято видео. В пресс-службе МВД сообщили, что правоохранители уже разбираются в этом вопросе.
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