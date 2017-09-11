Кем из кандидатов в президенты КР чаще всего интересуются в Google: статистика

11 сентября 2017, 16:17 Комментарии

K-News проанализировал статистику поисковых запросов в самом популярном среди пользователей Кыргызстана поисковике – Google – с целью выяснить, кем из нынешних кандидатов в президенты КР чаще всего интересуются интернет-пользователи из Кыргызстана.

За основу исследования были взяты данные Google Trends за последние 12 месяцев. K-News изучил данные по четырем основным кандидатам в президенты, занимающим первые строчки в опросах общественного мнения в Кыргызстане.

Согласно данным Google Trends, чемпионом по количеству поисковых запросов среди претендентов на пост президента, как и в июле 2017 года, остается лидер парламентской фракции "Республика – Ата-Журт" Омурбек Бабанов. Популярность запроса «Омурбек Бабанов» по итогам года составляет 27% (на графике данные по Бабанову обозначены синим цветом). Вторым по популярности идет экс-премьер-министр С.Жээнбеков (23%, красная линия). Третье место делят экс-глава правительства Темир Сариев с 14% (желтая линия) от общего количества поисковых запросов и Бакыт Торобаев (зеленая линия), результат которого аналогичен показателям Сариева.

График Google Trends наглядно показывает, как на протяжении последнего года распределялись поисковые запросы по кандидатурам. Запрос "Омурбек Бабанов", согласно статистике, последние 12 месяцев преимущественно находится в топе. На этом фоне в мае, июне и конце июля мы можем наблюдать резкий рост запросов по Сооронбаю Жеенбекову.

Как показывает аналитика, такой интерес к политику вызван, скорее, разовыми выступлениями или событиями, связанными с кандидатом от СДПК. Так, рост количества запросов с 14 по 20 мая 2017 года объясняется выдвижением С.Жээнбекова политсоветом партии в качестве кандидата. А пиковый показатель, который приходится на 18-24 июня текущего года, вызван резким высказыванием премьера в отношении замдиректора Госстроя Алмазбека Абдыкадырова и мемом "Чык эшикке", который пользователи несколько дней активно обсуждали в сети. Рост интереса к социал-демократу во второй половине июля обусловлен проведением в Бишкеке 15 числа съезда СДПК.