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В Оше завершился обучающий семинар для акимов по развитию сельских районов

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447179-ru.html

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11 сентября 2017, 16:21       Комментарии

Ош, 11.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош завершился семинар-тренинг "Жергиликтүү жамааттардын күчү жана биримдиги- мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнүн негизи" ("Сила и единство местного сообщества – основа устойчивого развития государства") для акимов по развитию сельских районов.
В семинаре приняли участие акимы со всех областей Кыргызстана, главы айыл окмоту, предприниматели. Семинар проводился с 6 по 9 сентября, в котором приняли участие лидеры со всех 7 регионов Кыргызстана. Мероприятие проведено общественным объединением "Лига лидеров Сэмаыль Кыргызстана" при поддержке мэрии города Ош.
В итоговом проведении семинара принял участие мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, который отметил значение данного семинара-тренинга для объединения местных сообществ по решению общих вопросов. В рамках мероприятия всем участникам семинара вручены сертификаты.
Каждый участник семинара был обучен навыкам и методикам общей коллективной реакции на решение местных проблем, будь то вопросы с дорогами, освещением, канализационными сетями.
Обучение было направлено на подготовку активистов для улучшения условий жизни в сельской местности путем внедрения своих инновационных идей и коллективного их решения. Одним из аналогов данной методики является ашарный метод – когда тяжелую работу в сельской местности сообща делают все жители своими силами, основываясь на принципах взаимопомощи и взаимного сотрудничества.

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