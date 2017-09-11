В Оше завершился обучающий семинар для акимов по развитию сельских районов

11 сентября 2017, 16:21 Комментарии

Ош, 11.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош завершился семинар-тренинг "Жергиликтүү жамааттардын күчү жана биримдиги- мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнүн негизи" ("Сила и единство местного сообщества – основа устойчивого развития государства") для акимов по развитию сельских районов.

В семинаре приняли участие акимы со всех областей Кыргызстана, главы айыл окмоту, предприниматели. Семинар проводился с 6 по 9 сентября, в котором приняли участие лидеры со всех 7 регионов Кыргызстана. Мероприятие проведено общественным объединением "Лига лидеров Сэмаыль Кыргызстана" при поддержке мэрии города Ош.

В итоговом проведении семинара принял участие мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, который отметил значение данного семинара-тренинга для объединения местных сообществ по решению общих вопросов. В рамках мероприятия всем участникам семинара вручены сертификаты.

Каждый участник семинара был обучен навыкам и методикам общей коллективной реакции на решение местных проблем, будь то вопросы с дорогами, освещением, канализационными сетями.

Обучение было направлено на подготовку активистов для улучшения условий жизни в сельской местности путем внедрения своих инновационных идей и коллективного их решения. Одним из аналогов данной методики является ашарный метод – когда тяжелую работу в сельской местности сообща делают все жители своими силами, основываясь на принципах взаимопомощи и взаимного сотрудничества.