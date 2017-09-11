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Хилари Клинтон не намерена снова баллотироваться в президенты США

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/khilari-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447178-ru.html

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11 сентября 2017, 16:21       Комментарии

Бишкек, 11.90.17 /Кабар/. Хиллари Клинтон в воскресном телеинтервью, приуроченном к выходу ее мемуаров о прошлогодней президентской кампании, изложила свои взгляды на причины победы Дональда Трампа. Книга называется "What Happened?" ("Что случилось?").
Он искусно проэксплуатировал недовольство миллионов людей успехами, которых добились меньшинства, отметила Клинтон. А на уточняющий вопрос ответила, что имеет в виду миллионы белых американцев, пишет радио "Свобода".
По словам Клинтон, Трамп делает из маргинальных человеконенавистнических групп часть политического мейнстрима и способствует захвату власти в Республиканской партии радикалами.
Клинтон призналась, что присуствовала на церемонии инаугурации Трампа только из уважения к традиции и охарактеризовала инаугурационную речь нового президента как воззвание к белым расистам.
Кандидат Демпартии на выборах 2016 года, Хиллари Клинтон заявила, что не намерена снова баллотироваться в президенты, но это не значит, что она уходит из политики, так как сегодня, по её словам, "на карту в буквальном смысле слова поставлено будущее Америки".

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