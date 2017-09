Исаков: Представители КР были против покупки Thompson Creek по незнанию

11 сентября 2017, 15:49 Комментарии

Члены совета директоров от КР выступали против сделки Centerra Gold Inc. по покупке Thompson Creek Metals Inc. в связи с тем, что не обладали достаточно полной информацией о покупаемой компании и ее активах. Такое мнение высказал премьер-министр Сапар Исаков в ходе своего визита на рудник Кумтор.

"Я хотел бы откровенно сказать, что, наверное, по незнанию в первое время наши члены совета директоров Centerra проголосовали против этой сделки. И она была одобрена, поскольку мы оставались в меньшинстве", - сказал премьер.

При этом, по словам главы кабинета министров, более глубокое изучение ситуации показало, что Кыргызстан, как крупнейший акционер Centerra, только выиграл от того, что это решение все же было принято.

"Уже со следующего года наша республика начнет получать в два раза больше дивидендов. Мы должны понимать, что если раньше говорили, что Centerra Gold - это Кумтор, то теперь мы говорим, что Centerra Gold – это Кумтор, Thompson Creek Metals Inc., где 180 тонн золота и миллион тонн меди. Кроме того, это месторождения в Турции и Монголии. Поэтому нужно понимать, что 26,6 процента доли в компании распространяется на все месторождение", - прокомментировал свою позицию Сапар Исаков.

По его словам, экономические расчеты показали, что 1,1 миллиарда долларов, потраченных компанией на покупку Thompson Creek Metals Inc. при нынешней цене на золото оправдаются уже за два следующих года, поскольку стоимость добычи драгметалла на канадском месторождении значительно дешевле, чем на руднике Кумтор.

Противникам покупки Thompson Creek Metals Inc. из числа отечественных политиков премьер-министр посоветовал воздержаться от преждевременных умозаключений.

"Рекомендую сначала получить консультации от высококлассных экспертов, от горняков, от менеджеров, которые разбираются в этом вопросе. Пусть посмотрят цифры, отчеты компании. Наверное, только после этого можно делать какие-то выводы", - высказался на этот счет Исаков.

Напомним, в июле 2016 года Centerra Gold Inc. купила сто процентов акций североамериканской горнодобывающей компании Thompson Creek Metals Inc., имеющей в активах несколько месторождений золота, меди и молибдена. Эту тему актуализировали перед президентскими выборами и недавно парламентская фракция "Республика - Ата-Журт", возглавляемая одним из кандидатов на главную государственную должность, приняла решение выступить против этой сделки. Депутаты считают, что правительство должно подать в суд на канадского инвестора и отменить ее.