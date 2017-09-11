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Минэкономики планирует выдавать электронные лицензии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366129_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447176-ru.html

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11 сентября 2017, 15:53       Комментарии

Министерство экономики планирует перейти на электронный формат выдачи лицензий. Об этом сообщил сегодня, 11 сентября, министр экономики Артем Новиков на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.
По его словам, в будущем лицензии будут выдаваться в режиме онлайн. "Но достичь этого планируем с осуществлением проекта "Таза Коом", - добавил он.
Отметим, Новиков также заявил о переходе Минэкономики на выдачу бесплатных лицензий, однако есть исключения.
Напомним, сегодня комитет обсуждает внесение изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере лицензионно- разрешительной системы.
Как сообщается, в действующем законе содержатся основополагающие принципы лицензирования: приняты порядок лицензионного контроля и унифицированный порядок ведения реестров; введены меры воздействия за нарушение лицензионных требований и сокращено количество лицензируемых видов деятельности. Но несмотря на это, процесс оптимизации лицензирования еще не завершен, и внесение изменений в закон связано с ростом экономики страны и развитием рыночных отношений, а также вступлением республики в Евразийский экономический союз.

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