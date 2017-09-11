Мирзиёев предложил учредить премию для развития исламского мира

11 сентября 2017, 16:01 Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить среди государств исламского мира специальную премию Организации исламского сотрудничества за вклад в развитие науки и технологий. Данное предложение главы Узбекистана прозвучало на саммите ОИС по науке и технологиям в Астане.

"Например, в рейтинге 500 лучших университетов мира входят только 11 вузов стран-участниц нашей организации. В 2015 году доля заявок на получение патентов в мире у стран ОИС составила всего лишь 1,9%. Необходимо с сожалением отметить, что, несмотря на богатые природные ресурсы и значительный финансовый потенциал, большинство мусульманских стран не проявляют активности во внедрении инновационных идей и технологий в экономику", – заявил президент Шавкат Мирзиёев.

По его словам, правительство Узбекистана с благодарностью приняло предложение организации об установке в Самарканде суперсовременного телескопа.

Он также предложил проводить саммит по науке и технологиям ОИС раз в три года и выразил готовность провести следующий саммит в Узбекистане в 2020 году.