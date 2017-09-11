Девушка 3 месяца не отдавала iPhone бишкекчанину, он обратился в милицию

11 сентября 2017, 16:01 Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Девушка забрала iPhone 7 у бишкекчанина и не отдавала, пока ее не задержали милиционеры, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Известно, что задержанная еще в июле забрала аппарат у владельца. Он три месяца пытался вернуть смартфон самостоятельно, но в итоге обратился с заявлением в милицию.

Правоохранители задержали 28-летнюю уроженку Чуйской области. Идет следствие.

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