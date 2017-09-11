Самый дорогой футболист КР сыграл с одноногим мальчиком, взорвавшим Сеть

11 сентября 2017, 16:07 Комментарии

Президент Федерации футбола КР Семетей Султанов, самый дорогой игрок команды Антон Земянухин и руководитель департамента маркетинга и PR Анна Усмуналиева на днях навестили семью Даврановых.

Азису вручили новые мячи и футбольную форму. Кроме того, Антон Землянухин сыграл с подростком один на один.

Мальчик признался, что был очень рад визиту гостей.

"Я думал, что приедет Азамат Байматов, но пришел Антон Землянухин. Он тоже отлично играет, как Азамат. Я очень волновался, но все прошло хорошо. Мне подарили сразу несколько комплектов футбольной формы и два мяча", - рассказал юный игрок.

Азис Давранов стал известен, когда в социальных сетях распространилось видео, запечатлевшее, как он играет в футбол на костылях.

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