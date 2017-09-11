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Самый дорогой футболист КР сыграл с одноногим мальчиком, взорвавшим Сеть

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447173-ru.html

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11 сентября 2017, 16:07       Комментарии

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