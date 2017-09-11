В Джалал-Абаде задержан псевдомилиционер, грабивший водителей

11 сентября 2017, 15:56 Комментарии

Ош, 11.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Джалал-Абадской области задержан псевдомилиционер, грабивший водителей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД области.

По ее данным, в июле 2017 года примерно в 4 часа утра на участке Топурак-Бел Сузакского района неизвестные лица остановили и ограбили водителя. Так, двое неизвестных мужчин на внедорожнике "Лексус-470" с помощью жезла остановили на трассе автомашину марки "Хонда CRV", которой управлял 32-летний уроженец Баткенской области. "Представившись сотрудниками милиции, вышеуказанные лица начали угрожать задержанием за якобы неподчинение. Путем угроз неизвестные завладели денежными средствами в сумме 250 долларов США и 3 тыс сомов", - рассказали в УВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых лиц. Оперативникам удалось выйти на след грабителей, была установлена автомашина марки "Лексус-470", на которой скрылись злоумышленники.

Накануне сотрудники милиции задержали 49-летнего жителя Джалал-Абадской области, причастного к данному преступлению. При проверке выяснилось, что он безработный и к органам внутренних дел никакого отношения не имеет. В ходе досмотра принадлежащего ему внедорожника "Лексус" в салоне обнаружены поддельные государственные номера и жезл.

В настоящее время проверяется причастность задержанного лица к другим аналогичным преступлениям на оживленной трассе Ош-Бишкек. Принимаются меры к задержанию второго соучастника. Ведется следствие.