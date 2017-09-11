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В Бишкеке к соблюдению ПДД ГУПМ призывает через картинки на экранах

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447171-ru.html

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11 сентября 2017, 16:07       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. На 19 светодиодных рекламных экранах в Бишкеке Главное управление патрульной милиции разместило картинки, призывающие соблюдать правила дорожного движения.
По данным пресс-службы МВД, акция проводится в целях профилактики, предупреждения и сокращения дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с участием детей.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Так с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.
Одним из самых резонансных и действенных методов по профилактике ДТП был запущен в столице Франции в Париже. На одной из улиц города была установлена скрытая камера, которая снимает лица пешеходов в момент сымитированной аварии. Если человек игнорируя красный свет светофора, продолжает идти, то издается звук резкого торможения автомобиля и создается ощущение автонаезда. Камера сразу же фиксирует эмоции пешехода и выводит его фотографию на экран с подписью "Не смотри попусту смерти в лицо. Переходя дорогу, обрати внимание на светофор". Данный социальный эксперимент вызвал интерес всего мирового сообщества, а видео на каналах YouTube набирает миллионы просмотров.

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