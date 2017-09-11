Список компаний, подавших заявки на тендер по ремонту бывшего здания Генпрокуратуры

11 сентября 2017, 15:38 Комментарии

Управление капитального строительства мэрии Бишкека вскрыло тендерные заявки на капитальный ремонт бывшего здания Генеральной прокуратуры.

Вскрытие заявок состоялось 28 июля. Конкурс был проведен повторно в связи с тем, что во время первого конкурса большинство участников не прошли по квалификационным требованиям.

На сайте госзакупок опубликовали список компаний, подавших на конкурс:

- ОсОО "Бий Ордо" предложило 84 млн 345 тыс. 106,33 сома;

- ОсОО MS BUILDING ("Эм Эс Билдинг") - 88 млн 143 тыс. 344 сома;

- Филиал акционерного общества открытого типа, Транснациональной корпорации "Дастан" Пск "Дастан" - 96 млн 552 тыс. 134 сома:

- ОсОО "Имарат Транс" - 96 млн 784 тыс. 509,39 сома;

- ОсОО "Айкол Строй" - 91 млн 266 тыс. 369 сомов;

- ОсОО ЖБИ-Сервис - 100 млн 232 тыс. 164 сома;

- ОсОО "Элит-Строй-Сити" - 88 млн 505 тыс. 678 сомов.

УКС планирует потратить на ремонт здания 120 млн сомов.

Здание расположено на пересечении улиц Киевской и Орозбекова. Оно сгорело во время беспорядков в апреле 2010 года.