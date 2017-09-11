В таджикском вузе отличниц намерены поощрять через организацию им свадеб

11 сентября 2017, 15:27 Комментарии

В Таджикском государственном университете коммерции (ТГУК) пообещали взять на себя расходы на организацию и проведение свадеб тех студенток, которые учатся на "хорошо" и "отлично".

"Они же наши дети. И мы хотим, чтобы на занятиях они думали об учебе, а не о замужестве. Поэтому и обещали им, что ректорат оплатит все расходы на свадьбу отличниц", – сказал ректор вуза Хамидуллохон Факиров.

Обещание ректора Таджикского государственного университета коммерции пришлось многим студенткам по душе. "Думаю, если он сдержит свое слово, то никто из студенток не бросит учебу", – говорит студентка вуза по имени Сабрина.

Однако таджикский социолог Марьям Давлатова считает, что было бы лучше, если ректор ТГУК помог студенткам при поступлении в аспирантуру. "В последние годы в стране заметно увеличился спрос на девушек с образованием – многие родители желают видеть в невестках образованных и дипломированных девушек", - говорит она.

В докладе Всемирного Банка отмечается, что высшее образование в Таджикистане в основном недоступно бедным слоям населения. По оценкам специалистов, около 72% студентов вузов являются выходцами из обеспеченных семей и лишь 13% из бедных.