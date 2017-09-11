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Министерство экономики намерено отменить платные лицензии. Есть исключения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366124_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447168-ru.html

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11 сентября 2017, 15:36       Комментарии

Министерство экономики намерено отменить выдачу большинства платных лицензий. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщил министр экономики Артем Новиков на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.
Какие именно лицензии не будет выдавать государство, Новиков не уточнил. Но отметил, что исключения коснутся сферы ограниченных природных ресурсов - оплата за разрешение на их разработку останется.
Отметим, сегодня комитет обсуждает внесение изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере лицензионно–разрешительной системы.
Как отметил министр, стоимость лицензий сегодня составляет 1000 сомов для юридических лиц, а в некоторых случаях - 300 сомов.
При этом платить также придется за лицензии на производство и обороту этилового спирта и алкогольной продукции, на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам, на совершение банковских операций и осуществление страховой деятельности.

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