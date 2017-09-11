В ГСИН уверены, что осужденного не могли избить во время этапирования

11 сентября 2017, 15:38 Комментарии

Отбывающего наказание в колонии № 27 жестоко избили неизвестные лица. По словам потерпевшего, инцидент произошел во время его этапирования. Мужчину вывезли с территории колонии и повезли в другое место лишения свободы. Однако покинув стены ИК № 27, его жестоко избили. Об этом сообщает Национальный центр по предупреждению пыток.

Заключенный также рассказал, что неизвестные лица избили его в присутствии конвоя. По данному факту были направлены все необходимые материалы в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы ГП КР для проверки данной информации и принятия соответствующих мер.

Тем временем в пресс-службе ГСИН рассказали, что во время обыскного мероприятия осужденные нарушили режим содержания и оказывали сопротивление. После чего было принято решение этапировать семерых осужденных в СИЗО.

"Один из них почему-то жалуется, что прямо по дороге автозак остановился и потом его били. Стоит отметить, установленное видеонаблюдение в 27-й колонии ничего подобного не фиксировало, к ним даже сотрудники не подходили. Их посадили в автозак и увезли. Машина нигде не останавливалась, так как конвой не имеет на это права и, во-вторых, в машине установлен GPS-маячок. Он фиксируется в центральном аппарате. Согласно этим данным, машина нигде не останавливалась. Откуда у него эти травмы, мы еще будем выяснять", - сообщили в пресс-службе ГСИН КР.

Кроме того, в Гослужбе исполнения наказания отметили, что побои могли нанести и сокамерники, не поделив что-то. Сейчас ожидается заключение экспертизы медиков из следственного изолятора о сроке получения этих травм.