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Трудись, пока молодой, мальчик! Потом надоест

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/columnis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447166-ru.html

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"Жить надоело": в Бишкеке прямо на улице повесился молодой человек

11 сентября 2017, 15:40       Комментарии

Требование общественности обновлять руководящие кадры страны, делая ставку на молодых, оказывается, имеет вполне научное обоснование.
Мне и самой временами кажется, что, дожив до солидных лет, надо сдерживать рабочие порывы и не сильно увлекаться выполняемыми обязанностями. Действительно, надо себя жалеть! Я, конечно, не могу сказать, что пашу как раб на галерах, но возраст все-таки сказывается...
Тут как раз подвернулась любопытная информация: недавно группа британских исследователей провела масштабный эксперимент, установив возраст, когда человек начинает ненавидеть свою работу. Я-то думала, что эти чувства могут нахлынуть когда угодно, ан нет! Наука все точно определила... Не сомневаюсь, что делалось это в узковедомственных интересах, дабы показать работодателям, кто из их сотрудников как относится к работе.
В опросе приняли участие около двух тысяч человек разного возраста. Согласно полученным результатам, самыми несчастными на работе оказались люди пожилые - те, кому пора бы на пенсию, но они никак не могут оторваться от родного коллектива. Хотя и тяготятся необходимостью трудиться, но делают это, чтобы не остаться без средств к существованию.
В целом же исследователи определили, что люди начинают терять интерес к работе примерно с 35 лет. Основными причинами становятся стрессы, сопровождающие трудовую пахоту, нехватка общения с друзьями и коллегами, а также недооценка их усилий руководством. При этом реже всего неудовлетворенность работой испытывают граждане 18-32 лет. Потом многих она начинает тяготить, особенно если человека накрывает чувство, что он не добился никаких успехов. В таком состоянии и трудиться не хочется, и дело не ладится. А после 55 работа вообще практически не радует, если только ты не вырос в большого начальника, который может развлечь себя хотя бы воспитанием подчиненных.
Порог в 35 лет озвучен, как мне кажется, совсем не случайно. Помнится, в советские времена молодежь считалась таковой до 28 лет, а потом возрастную планку подняли как раз до 35. То есть до этих пор ты официально молодой, а потом - уже не очень.
Молодым и сегодня жить гораздо проще. Независимо от того, как задался твой рабочий день, вечером можно переключиться на что-то другое. Достаточно "зависнуть" с друзьями/подругами в клубе - и всю следующую трудовую смену будешь пытаться вспомнить, где вы все-таки были и что там делали. В подобных раздумьях может пролететь целый день, за который ты ничего не сделаешь, но и отношение к работе в таком случае будет абсолютно нейтральным. Если, конечно, начальство не устроит разнос.
Поэтому осталось только принять тот факт, что молодым оказывают больше доверия. Возможно, не все из них имеют необходимый опыт и управленческие навыки, но ясно одно - работа их пока не тяготит, а это главное. Так что, трудись пока молодой, мальчик...
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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