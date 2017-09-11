"ЕС и его институты должны проявлять большую активность в сотрудничестве с Узбекистаном" - эксперты ЕС

11 сентября 2017, 15:17 Комментарии

Ташкент, 11.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Евросоюз и его институты должны проявлять большую активность в сотрудничестве с Узбекистаном в экономической сфере. Об этом сообщает ИА "Жахон" со ссылкой на начальника управления Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) по вопросам кредитования Лионел Рапаилле.

"Географически выгодное положение республики в регионе привлекает внимание бизнес-сообществ ведущих стран мира", - сказал он.

Специалист банка приветствовал завершение процедуры согласования между экспертами сторон проекта текста Рамочного соглашения. "Мы надеемся на его скорейшее подписание. Европейская сторона придает особое значение данному документу и хотела бы привлечь внимание широкой общественности, в частности, представителей бизнес-кругов государств-членов ЕС к этому важному событию", – добавил Рапаилле.

По его мнению, документ будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических и инвестиционных связей между ЕС и Узбекистаном.

По словам представителя ЕИБ по связям со странами Центральной Азии Умберто Дел Панта, начинается новая эра партнерства Узбекистана и ЕС в экономической сфере.

"Мы видим, что за короткое время страна достигла огромных успехов, сегодня создаются все условия для интенсивного всестороннего развития. Необходимо подчеркнуть, что активно проводимые реформы позволят нам тесно и эффективно сотрудничать, а планируемое к подписанию Рамочное соглашение станет первым шагом к будущим успешным проектам", - сказал Умберто Дел Панта.

В эти дни в штаб-квартире ЕИБ в Люксембурге состоялась презентация инвестиционного, экспортного, торгового и туристического потенциала Узбекистана