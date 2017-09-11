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Скотт Пери о соглашении по улучшению экологии на Кумторе: Мы с вами на одной волне

Источник:
http://kabar.kg/news/skott-per...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447164-ru.html

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11 сентября 2017, 15:17       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Салтанат Абдраева - Кабар/. "Мы с вами на одной волне", - заявил сегодня на церемонии подписания соглашения по улучшению экологических условий проекта "Кумтор" главное исполнительное лицо компании "Центерра Голд Инк." Скотт Пери.
По его словам, Кыргызстан приложил неимоверные усилия, чтобы это соглашение состоялось. "И то, что мы достигли соглашения, имеет большое значение. Оно является всеобъемлющим решением ранее неурегулированных вопросов. Центерра берет на себя важные обязательства по защите окружающей среды, социального положения. Соглашение позволит улучшить инвестиционную среду и привлечь других инвесторов в Кыргызстан", - сказал Пери.
Соглашение, как он отметил, олицетворяет обязательства Центерры и Кыргызстана. "Это не только обязательства экономической стабильности, привлечения иностранных инвестиций, но оно также олицетворяет экономическое благополучие и благополучие граждан Кыргызстана", - сказал Пери.
В правительстве Кыргызстана сегодня состоялось подписание Стратегического соглашения по защите окружающей среды и развитию инвестиций по проекту "Кумтор".

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