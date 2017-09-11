Впервые триатлет из Кыргызстана принял участие на чемпионате мира Iron Man в США

11 сентября 2017, 15:22 Комментарии

Бишкек, 11.08.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Впервые триатлонист из Кыргызстана Никита Рыжих принял участие на чемпионате мира Iron Man 70.3., который прошел в штате Техас, США. Об этом сообщили в федерации триатлона Кыргызстана.

Как отмечается, на этот чемпионат можно отобраться в течении года, показав достойный результат на "железных" гонках.

"Наша страна впервые была представлена на таком чемпионате. Никита Рыжих преодолел сложнейший водный этап (1.9 км), 1 км из которого плыть надо было против течения, проехал 90 км с общим набором высоты 1000 м и пробежал полумарафон с набором высоты более 200 м. Время всей гонки - 7 часов 14 минут и 2 секунды. Не сдаться и добежать до конца на такой сложнейшей гонке - настоящая выдержка и сила воли", - отметили в федерации.

Также вчера в Казахстане на Капчагае проходил 5-й этап чемпионата Казахстана на полужелезную дистанцию с которой также справился Александр Ли.

"Поздравляем от всей души финишеров", - отметили в федерации триатлона Кыргызстана.