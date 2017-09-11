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В ООН расценили события в Мьянме как пример "этнической чистки"В ООН расценили события в Мьянме как пример "этнической чистки"

В г.Ош состоится выставка продукций "Юг Экспо 2017" из 8 зарубежных стран

Источник:
http://kabar.kg/news/v-g.osh-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447161-ru.html

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11 сентября 2017, 15:35       Комментарии

Ош, 11.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош с 12 по 14 сентября пройдет выставка "Юг Экспо 2017", на выставке будут представлены продукции из 8 зарубежных стран. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города Ош.
По данным ведомства, с 12 сентября в торговом центре "Ош-Таатан" состоится выставка продовольственных товаров, товаров народного потребления. Свою продукцию на выставке представят компании и торговые представители из Китая, Узбекистана, Таджикистана, Малайзии, Ирака, Казахстана, Белоруссии, России и Кыргызстана. В рамках мероприятия для посетителей будут представлены продукты питания, одежда и обувь, техника и аксессуары, посуда, мебель и многое другое.
Организатором выставки выступает южный департамент торгово-промышленной палаты КР, техническую поддержку оказывает компания "BiExpo".

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